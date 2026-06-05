Почему в этом году меньше тополиного пуха: биолог назвала регионы, которым повезло с весной

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Мария Кириенко в беседе с РИА Новости объяснила, от чего зависит количество тополиного пуха и в каких регионах его традиционно меньше. По ее словам, меньше всего от засилья пуха страдают территории, где весна выдалась холодной и затяжной: это сдвигает начало цветения на более поздние сроки.

В средней полосе России тополиный пух обычно появляется в середине июня, тогда как на Урале и в Сибири плоды-коробочки вскрываются лишь в конце июня или начале июля. Весна 2026 года запомнилась поздними возвратными заморозками, из-за которых сроки цветения сместились, а условия для формирования плодов стали неблагоприятными. В результате пуха образовалось значительно меньше, и особенно заметно это в южных районах Западной Сибири — Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай.

Кроме того, по словам биолога, на объем пуха влияет и грамотная городская политика озеленения. Во многих регионах к посадке запрещены молодые женские особи тополя, как раз и производящие пух, а старые деревья регулярно обрезают, из-за чего они утрачивают способность плодоносить. Благодаря этому пуха в городах действительно становится меньше.