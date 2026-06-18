Почему в Ульяновске пропало водоснабжение и когда все восстановят

В Новом городе Ульяновска в ближайшие часы планируется восстановление холодного водоснабжения. Об этом сообщили городские службы, уточнив, что подача воды возобновится после наполнения накопительных резервуаров до необходимого уровня, пишет КП — Ульяновск.

Восстановление подачи воды зависит от уровня накопительных емкостей

Сейчас уровень воды в накопительных емкостях составляет около 60 сантиметров, тогда как для возобновления стабильного водоснабжения требуется показатель не ниже 90 сантиметров. На объекте продолжают работу пять скважин, обеспечивающих пополнение системы.

Причиной отключения стала авария на водозаборе

Перебои с водоснабжением возникли после аварии на Архангельском грунтовом водозаборе, произошедшей вечером 17 июня в районе 14-й скважины. В результате была зафиксирована разгерметизация на сборном водоводе.

Ограничения затронули жилые и промышленные районы

С 01:00 18 июня подача холодной воды была полностью прекращена в Новый город, а также в часть промышленной зоны Заволжского района. Специалисты продолжают работы по устранению последствий аварии и восстановлению штатного режима водоснабжения.