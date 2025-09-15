Почему власть никогда не бывает «лишней»? Медведев раскрыл связь между выборами и стабильностью

Комментируя ход избирательной кампании в рамках Единого дня голосования, политик отметил, что полноценное функционирование страны невозможно при отсутствии управляющих институтов.

Он провел историческую параллель с кризисным периодом 1990-х годов, указав, что ослабление властных вертикалей неминуемо ведет к негативным последствиям для всей нации, сообщает РИА Новости. Медведев также акцентировал, что фундаментом любой власти являются её базовые уровни — муниципальные образования и региональные органы самоуправления, которые формируют основу для управления субъектами федерации.

Ранее сообщалось о том, что Медведев предупредил финнов на их языке о конце «добрых сказок про муми-троллей».