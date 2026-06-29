Россияне массово пересели с газировки на воду с лимоном

Продажи ароматизированной питьевой воды в России продолжают уверенно расти. По итогам июня 2026 года спрос на эту категорию продукции увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные сообщили « Газете.Ru » в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по результатам анализа покупательского спроса.

При этом объем реализации обычной питьевой воды практически не изменился и сохранился на уровне прошлого года. Наиболее востребованной у покупателей остается упаковка объемом 0,5 литра — на нее приходится 34% продаж. Второе место занимает формат 1,5 литра с долей 29%, третье — бутылки объемом 1 литр, которые выбирают 11% покупателей. Пятилитровые емкости приобретают около 8% клиентов, а компактную тару объемом 0,33 литра — 6%.

Наиболее заметная положительная динамика наблюдается в категории ароматизированной воды. Лидером по популярности стала вода со вкусом лимона, которую выбирает более половины покупателей. Следом по востребованности идут другие цитрусовые варианты, а также напитки со вкусами клубники, манго и граната.

В этой категории наиболее популярной также оказалась бутылка объемом 0,5 литра — ей отдают предпочтение 38% покупателей. Вторую позицию занимает литровая упаковка с долей 35%, а третью — формат 1,5 литра, который выбирают 21% клиентов.

В компании считают, что увеличение спроса связано с растущим интересом потребителей к напиткам с натуральными вкусами без добавленного сахара. Кроме того, влияние оказывают сохраняющаяся популярность здорового образа жизни и стремление россиян делать более осознанный выбор продуктов для ежедневного рациона.

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