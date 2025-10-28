Почетного гражданина Волоколамского округа Галину Баранову поздравили с 90-летием

Волоколамский округ чествует легенду местного образования и общественной жизни: почетный гражданин округа Галина Петровна Баранова отметила 90-летний юбилей. Более полувека своей жизни Галина Петровна посвятила работе с детьми, став примером преданности делу и активного долголетия для нескольких поколений волоколамцев. Цветы и поздравления от имени главы муниципалитета Натальи Козловой передал ее заместитель Евгений Смирнов.

Биография юбилярши неразрывно связана с Волоколамской землей. Галина Баранова родилась в деревне Судниково в многодетной семье. Несмотря на тяжелые годы войны, она рано проявила лидерские качества, начав свой путь с должности отрядной вожатой уже во время учебы в школе.

После получения образования в библиотечном техникуме, ее профессиональная жизнь полностью сосредоточилась на воспитании подрастающего поколения. Она работала старшей вожатой в пионерском лагере и в Пороховской школе, а в 1969 году возглавила Дом пионеров в Волоколамске, который сейчас известен как Дом детского творчества. На этом посту Галина Петровна руководила воспитательной работой и внешкольной деятельностью, формируя личность многих юных волоколамцев округа.

«Галина Петровна — человек огромной души, пример преданности делу и любви к людям. Ее жизнь — это служение детям и родному округу. От всей души желаю ей здоровья, бодрости и долгих лет жизни», — Наталья Юрьевна Козлова, глава Волоколамского муниципального округа.

Помимо ключевой работы с детьми, Галина Баранова всегда занимала активную гражданскую позицию. На протяжении более 40 лет она была секретарем участковой избирательной комиссии. Ее вклад в статистическую работу округа также значителен: она участвовала в четырех всесоюзных переписях населения, обеспечивая точность и достоверность данных. Кроме того, Галина Петровна возглавляла ветеранскую организацию Волоколамской школы-интерната, продолжая служить обществу даже после выхода на пенсию.