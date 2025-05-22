Выдающийся ученый и практик в области теоретического обоснования оптимальных условий репаративной регенерации тканей опорно-двигательного аппарата, разработчик современных хирургических технологий у больных с тяжелыми видами последствий травм и ортопедических заболеваний, Почетный гражданин Подмосковья Геннадий Оноприенко отмечает день рождения. Сегодня, 22 мая, ему исполняется 88 лет.

Геннадий Алексеевич родился 22 мая 1937 года в Сызрани. В 1960 году окончил 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова по специальности «Медико-санитарное дело».

Трудовую деятельность начал врачом-травматологом Мытищинской больницы. С 1963 по 1982 год работал клиническим ординатором, младшим научным сотрудником, затем — старшим научным сотрудником ортопедо-травматологического отделения МОНИКИ. С 1982 по 1987 год занимал пост заместителя директора по научной работе МОНИКИ. С 1987 по 2013 год был директором МОНИКИ.

Оноприенко — профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, автор более 580 научных трудов и 22 изобретений.

Более 50 лет работает в системе здравоохранения Подмосковья, в том числе свыше 25 лет возглавлял МОНИКИ. Под его руководством институт стал ведущим научным учреждением Минздрава России по отраслевой научно-исследовательской программе «Хирургия». По инициативе Оноприенко в институте был открыт факультет усовершенствования врачей.

Оноприенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, высшими наградами Московской области. Он лауреат Государственной премии РФ и премий Правительства РФ в области науки и техники, именных премий Российской академии медицинских наук, Заслуженный деятель науки РФ. Постановлением губернатора Московской области от 17 мая 2007 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».