Почетный гражданин Подмосковья Владимир Максимов отмечает день рождения

Максимов родился 14 октября 1945 года в станице Кант Кантского района Киргизской ССР. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «физическое воспитание» в 1970 году.

Трудовую деятельность начал в 1966 г. преподавателем-тренером в Краснодарском педагогическом институте. С 1970 по 1972 гг. — ассистент кафедры спортивной дисциплины в Кубанском государственном университете.

С 1972 по 1978 гг. — старший преподаватель кафедры физвоспитания в Московском авиационном институте имени С. Орджоникидзе. С 1978 по 2004 гг. — тренер сборной команды СССР по ручному мячу, затем — главный тренер сборной команды России по гандболу. С 2004 г. по н. в. — главный тренер команды «Чеховские медведи» в государственном автономном учреждении Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 7».

В течение 30 лет был тренером сборной СССР по гандболу, а затем — главным тренером сборной России. Воспитанники Максимова завоевали олимпийское золотые медали на ХХV летних Олимпийских играх в Барселоне (1992 г.) и ХХVII летних Олимпийских играх Сиднее (2000 г.). Более 18 лет занимал пост генерального директора Союза гандболистов России.

В настоящее время Максимов является главным тренером подмосковной спортивной команды «Чеховские медведи». Под его руководством команда впервые в истории российского гандбола одержала победу в престижном европейском турнире — завоевала Кубок обладателей Кубков, стала чемпионом России 2002–2018 годов, 11-кратным обладателем Кубка России 2006–2013 годов и 2015-20016 и 2018 годов, пятикратным победителем розыгрыша Суперкубка России 2014–2018 годов. Пять игроков команды входят в состав первой сборной Российской Федерации, еще восемь — в состав молодежной сборной Российской Федерации. Сборная команда России по гандболу на 70% состоит из воспитанников Максимова.

Максимов награжден орденом Трудового Красного знамени, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV-й и III-й степеней, ведомственными наградами и наградами Московской области. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Заслуженный мастер спорта СССР. Постановлением губернатора Московской области от 29 августа 2019 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».