Почему клубника, которая не портится неделю, опасна для вашего здоровья

С наступлением сезона ранней клубники врачи и эксперты по качеству продуктов призывают покупателей быть особенно внимательными. В комментарии RT доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач заявила , что первые ягоды, которые появляются на прилавках, требуют особого контроля из-за условий выращивания, долгой транспортировки и хранения.

По ее словам, главные риски связаны с тем, что производители нередко используют пестициды, регуляторы роста и азотные удобрения. При нарушении технологий допустимые нормы содержания вредных веществ могут быть превышены, а значит, возрастает токсикологическая нагрузка на организм человека.

Как же понять, что клубника обработана химикатами? Самый верный признак — ягода остается твердой, блестящей и свежей даже после недели хранения в холодильнике. Натуральная клубника имеет пористую поверхность и высокую влажность. Из-за этого на ней быстро развивается плесень и размножаются болезнетворные микробы.

Если же ягода лежит без изменений много дней — значит, производитель явно добавил что-то лишнее. Кроме того, опасность увеличивается при нарушении так называемой холодовой цепи, когда ягоду везут и хранят при неправильной температуре.

Как же выбрать безопасную ягоду? Хорошая, зрелая клубника должна пахнуть. Запах должен быть выраженным, сладким, а не кислым или травянистым. Цвет — равномерным и насыщенным, но без неестественной кислотной яркости, как у пластиковой муляжа.

«Структура хорошей ягоды упругая, но не слишком плотная или водянистая, а на поверхности не должно быть повреждений, пятен плесени, увядания или липкого налета», — отметила Кулач.

Даже если вы купили самую красивую клубнику, добавляет эксперт, перед едой обязательно нужно предпринять меры предосторожности: тщательно помыть ягоды под проточной водой, но перед этим замочить их в чистой воде на 10-15 минут. За это время лишние химикаты частично перейдут в воду.

Зеленую чашечку нужно удалять только после мытья, иначе внутрь ягоды могут попасть микробы с поверхности. Хранить клубнику нужно в холодильнике при температуре от 2 до 4 градусов тепла. Также не стоит оставлять ягоды при комнатной температуре дольше двух часов, так как они быстро испортятся.

