Оперная певица Эльмира Караханова из Новокузнецка победила в 14 сезоне шоу «Голос»

В финале популярного вокального шоу «Голос» определилась победительница: ею стала 30-летняя Эльмира Караханова из Новокузнецка, сообщил The Voice. За главный приз боролись четверо лучших участников, которых отобрали из ста восьми исполнителей. Весь вечер зрители не только переживали за любимцев, но и помогали деньгами пострадавшим от недавнего стихийного бедствия на Северном Кавказе.

Первый этап финала прошел в виде дуэтов с наставниками. Арсен Степанян вместе с Анной Асти исполнил трогательную «Молитву». Алексей Смирнов и Владимир Пресняков представили песню под названием «ДНК».

Эльмира Караханова спела дуэтом с известным оперным певцом Ильдаром Абдразаковым — они выбрали легендарную композицию «Я тебе никогда не забуду» из кинофильма. Александр Гузко завершил этот этап вместе с Пелагеей, спев казачью песню «Под ракитою зеленою».

Затем настала очередь сольных выступлений. Степанян растрогал зал песней «Журавли». Смирнов выбрал «Кони привередливые» — сложную и драматичную вещь. Караханова исполнила «Нежность», и многие зрители не смогли сдержать слез. Гузко спел задорную «Любо мне, когда Дон разливается» и показал удаль.

В суперфинал вышли трое, но сначала четвертый участник покинул проект. Степанян после песни «Скажи чуть тише» попрощался со сценой. Оставшаяся тройка боролась за победу. Смирнов исполнил «Черный ворон». Караханова спела народную «Лучинушку». Гузко — «Степь да степь кругом».

По итогам зрительского голосования лучшей наставницей сезона признали Пелагею – за нее отдали голоса сорок пять процентов зрителей. Победительницей шоу стала Караханова. Второе место занял Смирнов, третье — Гузко.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове анонсировали концерт Ирины Круг из 2021 года.