Почта Деда Мороза работает в подмосковном Подольске

Жители подмосковного городского округа Подольск могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Специальный почтовый ящик расположен на проспекте Ленина, дом 109/61. Поучаствовать в акции можно до конца декабря.

Написать праздничное письмо можно не только Деду Морозу, но и новогодним волшебникам из других уголков России: Уралу Морозу, Ямалу Ири, Тол Бабаю и Кыш Бабаю, Хел Мучи, Йушто Кутыза, Чысхаану, Сааган Убгэну. Все это «коллеги» Деда Мороза из Чувашии, Якутии, Татарстана, Карелии и других регионов нашей страны.

Понятно, что отправка писем Деду Морозу актуальна для самых маленьких жителей подмосковного городского округа Подольск. Сотрудники почты помогут им правильно оформить письмо, чтобы оно дошло до адресата в его волшебную резиденцию.

Со временем Дед Мороз ответит на письма, для этого необходимо указать для него на конвертах обратный адрес.