«Почта по-люберецки»: в Подмосковье летучая мышь в квартире стала утренним сюрпризом для женщины

Утро жительницы Люберец началось не с кофе, а с неожиданной встречи: на москитной сетке ее окна притаилась летучая мышь. Как пишет REGIONS , ситуация оказалась нормальной для текущего сезона — это подтвердили и доводы эколога Андрея Соколова.

Кадрами с крылатой гостьей горожанка поделилась в соцсетях, подписав фото: «Альтернатива голубиной почте по-люберецки. Сегодня утром летучая мышь на окно прилетела». Пользователи принялись гадать, откуда рукокрылая взялась в городе среди зимы. Но, как выяснилось, зима тут ни при чем — виновата аномально теплая весна.

Эколог Соколов пояснил, что в марте в Подмосковье установилась погода, которая сбила биоритмы летучих мышей. Обычно они просыпаются в апреле, когда появляются комары и мотыльки. Но в этом году температура поднялась до плюс 10-13 градусов уже в середине марта, насекомые активизировались, и мыши вынуждены выходить из спячки раньше срока. В поисках укрытия и корма они могут случайно залетать в открытые форточки и на балконы в вечернее время.

В дикой природе летучие мыши прячутся в пещерах или старых деревьях. В городах таких мест почти не осталось, поэтому они осваивают чердаки, вентиляционные шахты и щели между панелями домов. Особенно часто рукокрылые селятся в панельных многоэтажках — для них это как сеть искусственных пещер: тепло, защищенно и стабильно по температуре.

«Некоторые летучие мыши по молодости или по наивности неверно выбирают место для зимовки. В итоге они оказываются либо на морозе, где и погибают, либо в квартире. Это чрезвычайно теплые условия, да и хозяевами таких визит не очень приветствуется», — поясняет специалист.

В Подмосковье обитает несколько видов рукокрылых, занесенных в Красную книгу региона: рыжая вечерница, двухцветный кожан, водяная ночница и лесной нетопырь. Так что незваная гостья вполне может оказаться особо охраняемой.

Чаще всего мыши залетают на 5-7-е этажи. На такой высоте им проще ориентироваться: деревья во дворах уже ниже, а свет из окон привлекает насекомых. Но бывают случаи залета и на 15-16-е этажи — особенно если рядом есть парк или лесополоса, а ветер несет мошкару вверх.

Если летучая мышь все же оказалась в квартире, эколог советует не паниковать. Нужно надеть плотные перчатки, дождаться, пока мышь сядет на стену, накрыть коробкой или банкой и выпустить в окно. Главное — не закрывать ее без доступа воздуха, это приведет к гибели. И ни в коем случае не брать голыми руками: бешенство у них редкость, но риск исключать нельзя.

Ранее сообщалось, что в московском районе Щукино спасатели поймали первую в сезоне летучую мышь.