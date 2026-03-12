Бетмен вернулся: в московской квартире нашли первую проснувшуюся летучую мышь, которая напугала пенсионерку

В Москве официально зафиксировано пробуждение первых рукокрылых: первый в этом сезоне инцидент с летучей мышью произошел в районе Щукино. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Животное проникло в квартиру жилого дома на улице Маршала Бирюзова через открытое окно, чем не на шутку напугало пожилую хозяйку. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к экстренным службам, так как самостоятельно справиться с юрким гостем не смогла — летучая мышь мгновенно скрылась из виду в интерьере комнаты.

Прибывшие на место спасатели провели тщательный осмотр помещения и обнаружили крылатого «десантника» в самом неожиданном месте. Оказалось, что зверек, испугавшись не меньше владелицы квартиры, забился в рукав висевшего пальто. Специалисты аккуратно извлекли находку и дали рукокрылому символичное имя Биря — в честь названия улицы, где его обнаружили.

Бирю доставили в специализированный центр реабилитации, где он будет находиться под наблюдением экспертов до полного наступления тепла. Биологи предупреждают москвичей, что в ближайшие недели подобные визиты могут участиться, и просят при встрече с летучими мышами не проявлять агрессии, а обращаться к профессионалам.

