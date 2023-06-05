Почти 100 медработников из Химок получили свидетельства на социальную ипотеку

Так, на прошлой неделе заветный сертификат вручили врачу-онкологу Химкинской областной больницы Жавагьире Адуллаевой. Она выразила благодарность губернатору Андрею Воробьеву, а также главе округа Дмитрию Волошину. По словам женщины, у нее трое детей, две дочки и сын. Теперь у каждого из них будет свое пространство.

Церемония вручения прошла в торжественной обстановке в Доме правительства Московской области. В мероприятии поучаствовали первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, сотрудники регионального Минздрава, а также врачи, фельдшеры и медсестры.

По правилам «Соципотеки» участникам выдают сертификат от региона, который покрывает пятьдесят процентов от стоимости жилья, на первоначальный взнос. Далее на протяжении десяти лет сумма основного долга гасится также за счет правительства Подмосковья. Сам обладатель участник программы вносит лишь проценты по ипотечному кредиту.

По словам замминистра здравоохранения Елены Штукиной, сейчас уделяется особое внимание привлечению кадров медперсонала, именно поэтому в регионе введены различные меры поддержки.

«Социальная ипотека» действует в регионе уже 7 лет. Если говорить о врачах, то проект распространяется на 51 специальность. Это в том числе: медицинские сестры, фельдшеры и даже акушеры. Для подачи заявления на участие необходимо иметь гражданство РФ, трудовой договор, заключенный в Подмосковье минимум на 10 лет, а также стаж работы от 3 лет. Есть и возрастные ограничения. Под критерии подходят женщины до 50 лет, мужчины до 55 лет.