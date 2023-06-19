Почти 20 новых спорткомплексов открыли в Химках за десятилетие

В Московской области активно развиваются разные виды спорта. Причем регион уделяет внимание не только подготовке профессиональных спортсменов, но и массовым занятиям физкультурой.

Как рассказал в своем обращении к жителям Химок глава муниципалитета Дмитрий Волошин, за последние 10 лет в округе открыли 368 новых объектов спорта, включая 18 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, 94 спортзала, 21 бассейн, 15 хоккейных коробок, 34 футбольных, волейбольных и баскетбольных площадок, а также универсальные спортивные площадки и зоны для воркаута по всему округу.

Среди наиболее знаковых спорткомплексов Дмитрий Волошин назвал ФОК «Юбилейный», «Новатор». А также Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Центр фехтования Ильгара Мамедова, Центры ракеточных и пляжных видов спорта.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

«Развитие массового спорта на территории округа является одним из приоритетов нашей работы», - отметил Дмитрий Волошин.

Но не только возведением новых площадок занимаются в округе. Большое внимание уделяют и реконструкции существующих. Так, этот год ознаменовался для Химок открытием после обновления старейшего спортивного комплекса «Родина». Тут по пожеланиям жителей привели в порядок два бассейна. Реконструировали и переоборудовали тренерские и раздевалки. Комплекс стал доступен людям с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ] Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

В настоящее время обновляется спорткомплекс «Юность» в Сходне. Здесь на постоянной основе занимаются порядка тысячи человек. А потому обновление необходимо. Планируется отремонтировать спортивно-игровой, тренажерный, хореографический залы. А также укрепить фундамент, стены, пол, обустроить новую входную группу.

К 2027 году в Химках реконструируют стадион «Лунево», спортивную базу по зимним видам спорта в Фирсановке и стадион «Снежинка» в Старых Химках.

Кстати, за 10 лет спортсмены Химок завоевали более 19 тысяч медалей в различных дисциплинах.