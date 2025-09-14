Почти 3 тыс. наблюдателей задействовали в муниципальных выборах в Подмосковье

Более 2,9 тыс. наблюдателей задействовали в Подмосковье на муниципальных выборах. Об этом сообщает Официальный канал Избирательной комиссии Московской области.

В сообщении уточнили, что это граждане, которые на протяжении трех дней следят за процессом голосования. Из общего числа более 2,3 тыс. человек назначили кандидаты и политические партии, 592 человека - от субъектов общественного контроля.

Напомним, что с 12 по 14 сентября в регионе проходят выборы местных Советов депутатов, они коснутся Балашихи, Дмитрова, Лыткарино, Луховиц, Подольска, Электростали, Фрязино, Шатуры и ЗАТО Молодежный (Наро-Фоминск).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.