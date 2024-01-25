Почти 330 тысяч поездок совершили пассажиры на автобусах с баннерами «Зима в Подмосковье»

Жители и гости региона с декабря прошлого года совершили на автобусах «Мострансавто», украшенных баннерами «Зима в Подмосковье», почти 330 тысяч поездок.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в туристическом проекте правительства Подмосковья задействовано шестьдесят автобусов большого класса. Брендированные транспортные средства курсируют в различных городах Московской области.

Также в ведомстве уточнили, что с декабря 2023 года пассажиры совершили в автобусах «Мострансавто» свыше 115 тысяч поездок по социальным картам, и порядка 130 тысяч поездок — по банковским.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в текущем году в регионе заменят порядка 500 автобусов.