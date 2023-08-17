Почти 3,5 тыс. новорожденных зарегистрировали в Нижегородской области через сервис «Рождение ребенка» с начала года
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Примерно 3,5 тыс. новорожденных зарегистрировали в Нижегородской области посредством сервиса «Рождение ребенка» за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление ЗАГС.
Уточняется, таким образом, регистрация малышей через сервис составляет около 24% от общего количества родившихся в области с начала года.
Отмечается, что по данному показателю Нижегородская область входит в топ-3 регионов РФ.
Поясняется, что суперсервис «Рождение ребенка» дает возможность зарегистрировать новорожденного без личного посещения органа ЗАГС.