Почти 35 тыс. руб. собрали школьники Можайского г.о. для помощи военным СВО

Почти 35 тыс. руб. собрали ученики СОШ №3 на благотворительной ярмарке в Можайском городском округе.

Ярмарка прошла в стенах средней общеобразовательной школы №3. Мероприятие приурочили одновременно двум событиям — празднованию Дня народного единства и сбору средств на нужды бойцов спецоперации.

«Горжусь, что в нашем округе такая отзывчивая и неравнодушная молодежь! Ваш вклад в общее дело весомый. Уверен, подобные патриотические акции будут продолжены», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Ребята и их родители постарались на славу. Ученики продавали выпечку, сладости и соленья домашнего приготовления. Покупателями стали школьники, их родители и преподаватели. За время торговли удалось выручить 33 500 рублей.

«Ребята с удовольствием откликаются участвовать в таких мероприятиях. Мы регулярно проводим и другие акции в поддержку бойцов СВО – делаем для них обереги, пишем письма героям», — поделилась советник директора СОШ №3 Инна Ушакова.

Многие выпускники школы в настоящее время выполняют боевые задания в зоне СВО. Их связь с педагогами остается неразрывной. Военнослужащие стараются передать весточку о себе любимым учителям. Сами педагоги и действующие ученики переживают за своих земляков. Именно поэтому сбор гуманитарной помощи имел особенное значение для учебной организации.

Ученики также подготовили гуманитарную помощь к отправке в военный госпиталь. Все предметы, в которых нуждаются военнослужащие, бережно сложены по коробкам. В посылках есть все необходимое: носки, перчатки и многие другие вещи.

«Я участвую в акции, чтобы помочь нашим бойцам. Знаю, что они чувствуют нашу любовь и поддержку», — рассказала ученица 7 класса школы Злата Гунько.

Ученики и учителя 3-й школы на регулярной основе участвуют в подобных акциях. В рамках внеурочной деятельности они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и делают сувениры, которые напоминают соотечественникам, как их ждут дома.