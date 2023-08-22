Почти 3,8 млн рублей составила сумма штрафов жителей Рязанской области за парковку на газонах
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Более 3,3 тыс. автомобилистов привлекли к ответственности за заезд на зеленые зоны в Рязанской области с начала текущего года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на администрацию областной столицы.
Уточняется, что общая сумма штрафов составила около 3,8 млн рублей.
Отмечается, что заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках запрещены.