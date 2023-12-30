Почти 40 дворовых катков откроются в Нижнем Новгороде в этом сезоне

По словам директора департамента физкультуры и спорта Нижегородской области Антона Ермакова, около 40 катков во дворах домов станут работать в Нижнем Новгороде в этом зимнем сезоне. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что в прошлом году подобных катков было около 30.

Добавляется, для создания катка в Нижнем Новгороде сначала делают «черновую заливку», после чего сверху поливают его горячей водой, а далее уже происходит варка льда.