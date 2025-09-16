Почти 40 тыс. жителей Подмосковья примут участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное»

Регистрация на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершена, заявки подали 726 191 человек, из них от Подмосковья –35 368 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Конкурс стал частью нацпроекта «Семья», победители получат 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, финалистам предоставят семейные путешествия по России.

«Президент России Владимир Путин не зря назвал проект «Это у нас семейное» самым народным. Во втором сезоне конкурс <...> снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей», – отметила заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

По ее словам, пока участники выполняют задания, изучают свою родословную и не только.

Подмосковье вошло в пятерку лидеров в России по числу регистраций, в конкурсе примут участие 11 255 семейных команд. Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин добавил, что для многих семей по всей стране конкурс стал доброй традицией.

Дистанционный этап завершится 1 октября, по его итогам определятся полуфиналисты конкурса. Летом 2026 года, в День семьи, любви и верности, пройдет финал второго сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.