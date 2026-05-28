Почти 500 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Больше 470 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в первые три дня, одна из его участниц — военный фельдшер из Ступино, первая женщина, которую президент России Владимир Путин наградил Золотой Звездой Героя России за подвиг в зоне СВО, Людмила Болилая. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Голосование проходит полностью в электронной форме на сайте PG.ER.RU с верификацией на Госуслугах, оно завершится вечером 31 мая. Болилая отметила, что в списках кандидатов «Единой России» очень много разных людей и много тех, кто до этого не был связан с политикой — представителей разных профессий и сфер: медиков, педагогов, общественников, работников предприятий и бизнеса, участников СВО. По ее словам, у каждого из них есть «реальный профессиональный, жизненный и боевой опыт».

«Очень много достойных людей, которые готовы предлагать решения и брать на себя за них ответственность», — подчеркнула Герой России.

Она отметила, что жители региона могут отдать свой голос и самостоятельно решить, как будет жить Московская область следующие пять лет.

Напомним, в сентябре пройдут выборы в Государственную и Московскую областную думу. Перед ними «Единая Россия» проводит предварительное голосование, в ходе которого избиратели сами формируют списки кандидатов. В 2026 году на участие в партийной процедуре в Подмосковье заявились 907 человек — около 80% из них новые лица в политике.

