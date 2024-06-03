Почти 700 детских игровых площадок благоустроят в Подмосковье в этом году

В текущем году в Подмосковье будет благоустроено 697 детских игровых площадок, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящими составом правительства и главами округов.

«В зависимости от особенностей территорий, площадки будут разных размеров — от 100 до 450 квадратных метров», — сказал глава областного Минблаго.

В ведомстве напомнили, что губернаторская программа по установке детских площадок действует в Подмосковье более десяти лет, за это время было построено свыше 1,4 тысячи таких игровых зон. Новые детские комплексы оборудуют ударопоглащающим покрытием и оснастят удобными и безопасными элементами, а также камерами видеонаблюдения.