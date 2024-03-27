Почти 700 жителей аварийных домов расселят в Талдоме
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Талдом]
Шестьсот семьдесят семь жителей аварийных домов планируется расселить в Талдоме в рамках реализации нового этапа соответствующей программы. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
В министерстве отметили, что общая площадь аварийного жилищного фонда, который планируется расселить, составит 11 тысяч квадратных метров.
Ход расселения обсудили с жителями в селе Николо-Кропотки. В рамках встречи гражданам рассказали о новой программе переселения из аварийных домов, а также о жилищных сертификатах.
«Пока в семье подрастают дети, хочется дать им лучшие условия проживания. Сейчас обдумываем решение о жилищном сертификате», — поделилась одна из участниц встречи по имени Мария.