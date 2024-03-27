Почти 700 жителей аварийных домов расселят в Талдоме

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Талдом ]

Шестьсот семьдесят семь жителей аварийных домов планируется расселить в Талдоме в рамках реализации нового этапа соответствующей программы. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В министерстве отметили, что общая площадь аварийного жилищного фонда, который планируется расселить, составит 11 тысяч квадратных метров.

Ход расселения обсудили с жителями в селе Николо-Кропотки. В рамках встречи гражданам рассказали о новой программе переселения из аварийных домов, а также о жилищных сертификатах.