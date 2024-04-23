Почти 800 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

Порядка 790 тысяч жителей Подмосковья поучаствовали во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Как напомнил руководитель ведомства Михаил Хайкин, сайт для голосования za.gorodsreda действует с 2021 года. С этого времени в голосовании приняли участие свыше 1,3 миллиона человек. Выбранные жителями 74 территории уже благоустроили.

В этом году на голосование вынесено 220 территорий в 53 муниципалитетах Подмосковья. Проголосовать можно до конца апреля. К работам на выбранных территориях приступят в следующем году.

«Благодаря этому голосованию, где каждый житель может принять участие, мы можем видеть, какие территории нам необходимо благоустроить в первую очередь», - отметил Хайкин.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе, волонтеры активно информируют жителей о голосовании, помогают им разобраться в процессе и отдать свой голос за нужный объект. В целом на трех сотнях точек по всей области трудятся более трех тысяч добровольцев.