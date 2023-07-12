Почти четыреста животных привили от бешенства в Подмосковье за первую половину года
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Госветслужба Подмосковья продолжает реализовывать бесплатную вакцинацию животных против бешенства, сообщили в Мособлдуме.
Вакцинацию домашних животных проводят в прививочных пунктах на базе государственных ветлечебниц, их в регионе насчитывается 105. Если питомцы с хозяевами проживают на удаленных территориях, к ним приезжают выездные бригады. Сельскохозяйственным животным процедуры проводят на фермах по заявкам.
Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что вакцинацию выполняют отечественным препаратом, он отвечает всем нормам и стандартам качества.
«Всего на 2023 год было запланировано вакцинировать свыше 391 тысячи домашних и сельскохозяйственных животных. По состоянию на 1 июля привито уже более 326,2 тысячи домашних и 50,6 тысячи сельскохозяйственных животных», — уточнил парламентарий.
Госветслужба региона также раскладывает вакцину против бешенства для диких животных в лесах и труднодоступных местах в виде безопасных съедобных брикетов-приманок. В этом году планируется разложить свыше 1,2 миллиона доз тремя равными частями.
«На сегодняшний день завершился второй этап. Порядка 850 тысяч доз на более чем 34 миллиона рублей уже разложено. Стоит отметить, что 56% препарата раскладывается с использованием малой авиации, которую обеспечивает Терветуправление № 5, остальная часть — ручным способом. Тут уже подключаются все государственные бюджетные учреждения ветеринарии Московской области», — сказал Керселян.