Почти четыреста животных привили от бешенства в Подмосковье за первую половину года

Вакцинацию домашних животных проводят в прививочных пунктах на базе государственных ветлечебниц, их в регионе насчитывается 105. Если питомцы с хозяевами проживают на удаленных территориях, к ним приезжают выездные бригады. Сельскохозяйственным животным процедуры проводят на фермах по заявкам.

Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что вакцинацию выполняют отечественным препаратом, он отвечает всем нормам и стандартам качества.

«Всего на 2023 год было запланировано вакцинировать свыше 391 тысячи домашних и сельскохозяйственных животных. По состоянию на 1 июля привито уже более 326,2 тысячи домашних и 50,6 тысячи сельскохозяйственных животных», — уточнил парламентарий.

Госветслужба региона также раскладывает вакцину против бешенства для диких животных в лесах и труднодоступных местах в виде безопасных съедобных брикетов-приманок. В этом году планируется разложить свыше 1,2 миллиона доз тремя равными частями.