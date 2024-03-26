Почти две тысячи жителей Рязанской области направили маткапитал на образование детей в прошлом году

В прошлом году Отделение соцфонда России по Рязанской области одобрило около двух тысяч заявлений на распоряжение средствами маткапитала на образование детей. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что на оплату данных услуг было направлено почти сто миллионов рублей.

Отмечается, что одним из наиболее востребованных направлений для применения средств стало обучение детей. Распорядиться средствами на детсад или обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, на которого получен сертификат.

Добавляется, что подать заявление о распоряжении средствами маткапитала можно через «Личный кабинет» на портале «Госуслуги», в ближайшей клиентской службе ОСФР либо МФЦ.