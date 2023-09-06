Почти миллион избирателей проинформировали о выборах губернатора в Подмосковье во вторую волну
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
Более 900 тысяч избирателей Подмосковья проинформировали в рамках проведения второго этапа подомового обхода. Об этом сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.
В ведомстве уточнили, что мероприятие проводят члены участковых избирательных комиссий накануне Единого дня голосования. Сейчас вторая волна информирования подходит к завершению.
«С 25 августа по 6 сентября сотрудники избирательных комиссий региона приглашают жителей на выборы Губернатора Московской области, рассказывают о возможности проголосовать рядом с домом, разъясняют порядок, место, дату и время голосования», — уточнили в сообщении.
Напомним, что в период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.