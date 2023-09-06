Почти миллион избирателей проинформировали о выборах губернатора в Подмосковье во вторую волну

«С 25 августа по 6 сентября сотрудники избирательных комиссий региона приглашают жителей на выборы Губернатора Московской области, рассказывают о возможности проголосовать рядом с домом, разъясняют порядок, место, дату и время голосования», — уточнили в сообщении.