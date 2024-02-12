Почти пять тысяч ребят отдохнут на весенних каникулах в детских лагерях Подмосковья

В Подмосковье уже на следующей неделе начинаются каникулы в школах и дети из семей, с низкими доходами и в сложном положении, смогут отдохнуть в детских лагерях региона. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Глава ведомства Людмила Болатаева рассказала, что всего в этом году на оздоровительную кампанию выделено более двух миллиардов рублей.

Напоминаем, что детский отдых в регионе всегда организовывается с чутким подходом к детям — создаются комфортные условия, предоставлено питание и полностью продуман досуг. Дети могут во время отдыха в лагере реализовывать и развивать свои навыки — от спорта до творчества.