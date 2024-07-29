Почти полмиллиона электронных больничных выписали в Подмосковье с начала года

Более 489 тысяч электронных больничных выписали в Подмосковье с начала года, сообщили в Московской областной Думе. С 1 января 2022 года листы нетрудоспособности оформляются только в электронном виде.

Чтобы получить электронный больничный, нужно вызвать врача на дом или сходить в больницу. Врач откроет больничный лист и назначит дату следующего посещения. Для повторной консультации приходить в поликлинику необязательно — врач может закрыть больничный в рамках онлайн-приема.

Информация о больничных листах и размерах пособия по ним представлена на сайте госуслуг. Найти нужный лист можно по его номеру или заданному периоду поиска.