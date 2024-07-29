Почти полмиллиона электронных больничных выписали в Подмосковье с начала года
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Более 489 тысяч электронных больничных выписали в Подмосковье с начала года, сообщили в Московской областной Думе. С 1 января 2022 года листы нетрудоспособности оформляются только в электронном виде.
Чтобы получить электронный больничный, нужно вызвать врача на дом или сходить в больницу. Врач откроет больничный лист и назначит дату следующего посещения. Для повторной консультации приходить в поликлинику необязательно — врач может закрыть больничный в рамках онлайн-приема.
Информация о больничных листах и размерах пособия по ним представлена на сайте госуслуг. Найти нужный лист можно по его номеру или заданному периоду поиска.
«В обиход жителей Московской области уже уверенно вошли сервисы онлайн-записи на прием к врачам, личные кабинеты пациентов, региональные порталы государственной системы здравоохранения, голосовые медицинские помощники горячих линий. Получение медицинских услуг становится еще более удобным и современным процессом», – отметил председатель Комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.