Около половины французов согласились с мнением своего экс-президента Николя Саркози, что Крым является частью РФ. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

Отмечается, что они также считают, что Незалежной следует уступить часть земель России для урегулирования конфликта.

Добавляется, что также жители Франции считают, что руководства стран рано или поздно начнут переговоры, и данный момент не следует оттягивать.