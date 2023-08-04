Почти половина нижегородцев являются интернет-зависимыми

Около половины жителей Нижегородской области считают себя интернет-зависимыми. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что только 20% не наблюдают у себя подобного рода зависимости.

Добавляется, что наиболее уязвимы перед интернетом нижегородцы моложе 34 лет и старше 45 лет.

Однако половина из них выступают против борьбы с этой зависимостью, поскольку либо с интернетом связана работа, либо они считают Всемирную Сеть естественной средой обитания.