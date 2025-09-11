Почти половина россиян признались, что живут в достатке
Почти половина россиян заявила, что им достаточно денег
Согласно последнему исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля россиян, удовлетворенных своим финансовым состоянием, достигла рекордного значения.
Данные телефонного опроса свидетельствуют, что 49% респондентам достаточно имеющихся доходов для жизни.
Этот показатель демонстрирует колоссальный рост по сравнению с 2006 годом, когда аналогичную точку зрения разделяли лишь 18% опрошенных. Обратную позицию заняла другая часть населения: 32% граждан скорее не ощущают финансовой стабильности, а для 18% средств категорически не хватает. Исследование также выявило гендерный дисбаланс: недовольство материальным положением чаще выражали женщины.
Как пояснил эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин, полученные данные отражают фундаментальные структурные изменения в обществе за последние два десятилетия. Если в начале 2000-х социальная структура напоминала пирамиду с широкой низкодоходной базой, то сегодня она трансформировалась в ромбовидную модель. В её основе лежит преобладающий средний класс, в то время как доли наиболее и наименее обеспеченных групп населения сравнительно невелики и уравновешивают друг друга.
