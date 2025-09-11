Почти половина россиян признались, что живут в достатке

Данные телефонного опроса свидетельствуют, что 49% респондентам достаточно имеющихся доходов для жизни.

Этот показатель демонстрирует колоссальный рост по сравнению с 2006 годом, когда аналогичную точку зрения разделяли лишь 18% опрошенных. Обратную позицию заняла другая часть населения: 32% граждан скорее не ощущают финансовой стабильности, а для 18% средств категорически не хватает. Исследование также выявило гендерный дисбаланс: недовольство материальным положением чаще выражали женщины.

Как пояснил эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин, полученные данные отражают фундаментальные структурные изменения в обществе за последние два десятилетия. Если в начале 2000-х социальная структура напоминала пирамиду с широкой низкодоходной базой, то сегодня она трансформировалась в ромбовидную модель. В её основе лежит преобладающий средний класс, в то время как доли наиболее и наименее обеспеченных групп населения сравнительно невелики и уравновешивают друг друга.

