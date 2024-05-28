Почти полсотни детских лагерей будут работать летом в Городском округе Пушкинский

Члены комиссии провели осмотр территорий оздоровительных лагерей, проконтролировали принятые меры безопасности и провели инструктаж с персоналом детских заведений. В состав комиссии вошли представители администрации муниципалитета, Пушкинской больницы, сотрудники МЧС, УМВД России «Пушкинское» и Росгвардии.

Приоритетное внимание инспекторы уделили отработке действий сотрудников в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. Важно, чтобы персонал знал, как организованно эвакуировать ребят, какой путь выбирать и как применять первичные средства пожаротушения.

«Уже через считанные дни на территории Пушкинского свои двери откроют 46 лагерей», — говорится в сообщении.

Из 46 лагерей 32 учреждения будут работать на территориях общеобразовательных учреждений. В дневное время школьники будут находиться под контролем педагогов, которые подготовили для них ряд мероприятий различного формата: спортивные, познавательные и культурные. Еще 14 лагерей — это стационарные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием в них детей.