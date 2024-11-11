Почти полтысячи новых светильников установят в Пушкинском округе

Уточняется, что специалисты поставят около 450 новых светодиодных светильников и смонтируют свыше сотни опор. Для обеспечения работы освещения предстоит смонтировать 11 километров линий электропередачи.

Новое освещение установят в самом Пушкино, а также Ивантеевке, Красноармейске, Софрино, Тарасовке, Ашукино и других населенных пунктах муниципалитета. Адреса выбирали с учетом мнения местных жителей, согласно обращениям на портале «Добродел», а также по заявкам муниципальных учреждений.

По 14 адресам работы проведут по программе «Светлый город» - там появятся новые щиты управления освещения, что позволит дистанционно получать показания счетчиков, а также оперативно реагировать на возможные неполадки.