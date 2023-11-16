Почти сорок объектов образования ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 36 объектов образования, которые построили по региональной госпрограмме за счет средств бюджета. Об этом сообщили в областном Минстрое.

В частности, в 17 округах сдали 23 школы, рассчитанные на 15 тысяч учеников, включая три образовательных кластера в Долгопрудном, Истре и Одинцовском округе. Кроме того, в девяти округах были сданы 13 детских садов почти на четыре тысячи мест. Эти объекты образования строили как в составе новых жилых комплексов, так и в уже сложившейся городской застройке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.