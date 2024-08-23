Почти сорок собак доставили в Подмосковье из приюта в Курской области

В подмосковное Лотошино доставлены 37 собак из приюта «Право Жить», расположенного в Курской области, где в настоящий момент идут боевые действия. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В настоящий момент вывезенных животных расположили в городском округе Лотошино в поселке Торфяное на базе Московского государственного зоологического парка (ГАУ «Московский зоопарк»).

Также в ведомстве дополнили, что в ближайшее время из приюта в Курской области, ввиду сложной ситуации, планируется доставить еще сто собак на территорию Подмосковья. Специалисты Госветслужбы проведут освидетельствование животных на бешенство, после чего они будут помещены на обязательный 10-дневный карантин.

Силами «Московского зоопарка» оборудовано временное место для их содержания, собаки будут вакцинированы и чипированы. Сейчас жизни четвероногих ничего не угрожает, они чувствуют себя в безопасности и привыкают к временному дому.