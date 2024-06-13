Почти три тысячи человек поступят в этом году в Московский областной медицинский колледж
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
В настоящий момент в Московском областном медицинском колледже № 1 обучаются более 9,2 тысячи студентов. А в этом году в учреждение поступят более 2,8 тысячи студентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Медицинское направление традиционно пользуется большим спросом у абитуриентов, поэтому мы увеличиваем количество бюджетных мест. Так, в этом году планируется принять в 2 раза больше человек, чем в 2017 году», — рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.
Напомним, что в Подмосковье студенты областного медколледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы.