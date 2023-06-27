Почти три тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Женщины, у которых не получается забеременеть естественным путем, могут воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Подмосковье. С начала года ее провели уже более 2,7 тысячи раз, сообщили в областном Минздраве.

Данная услуга проводится бесплатно, до конца года планируется провести еще около 2,8 тысячи процедур ЭКО, отметила Первый зампред регионального Правительства Светлана Стригункова.

Для получения услуги необходимо оформить квоту. Все подробности здесь. Отметим, что процедуру проводят в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в национальный проект «Демография».

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить кадрами и современной техникой детскую областную больницу в Красногорске.