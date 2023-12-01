Почти три тысячи жителей Подмосковья получили бесплатную юридическую помощь в этом году

Общество
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Фото: [Unsplash]

Свыше 2,8 тысячи жителей Подмосковья получили бесплатную юридическую помощь в текущем году, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как напомнил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, бесплатную юрпомощь оказывает Государственное юридическое бюро. Воспользоваться такими услугами может ряд категорий граждан, в том числе пострадавшие в результате ЧС, инвалиды, ветераны и дети-сироты.

«Кроме этого, с этого года бесплатную помощь могут получить участники и ветераны СВО, а также члены их семей. <…> Всего с начала года бесплатную юрпомощь в Подмосковье получили 2 868 человек. На эти цели из бюджета <…> было выделено более двадцати миллионов рублей, такая же сумма предусмотрена на следующий год», — указал председатель Московской областной думы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о самых актуальных для жителей региона вопросах.

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