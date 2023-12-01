Почти три тысячи жителей Подмосковья получили бесплатную юридическую помощь в этом году

«Кроме этого, с этого года бесплатную помощь могут получить участники и ветераны СВО, а также члены их семей. <…> Всего с начала года бесплатную юрпомощь в Подмосковье получили 2 868 человек. На эти цели из бюджета <…> было выделено более двадцати миллионов рублей, такая же сумма предусмотрена на следующий год», — указал председатель Московской областной думы.