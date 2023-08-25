Почти тридцать незаконно построенных зданий снесли в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Подмосковье снесли 28 незаконно возведенных строений, в том числе, объекты торгового, складского, транспортного назначения, хозблоки и гаражи. Об этом сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

Например, каркас склада, магазин, два здания кафе, столовую, пропускной пункт, здание производственного цеха и фундамент незаконно строящегося объекта снесли в городских округах Люберцы, Щелково и Красногорск. Всего за этот период на портал «Добродел» поступило более 500 сообщения о незаконном строительстве объектов. Ответственные лица проводят расследования по каждому из них, чтобы установить собственника территорий и зданий. После этого незаконно возведенные объекты будут либо приведены в соответствие с градостроительными нормами, либо снесены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.