Почти триста медработников начали работать в Подмосковье с начала года по программе «Приведи друга»

В Подмосковье уже третий год действует программа «Приведи друга», позволяющая сотрудникам медучреждений получать премии за привлечение новых специалистов. За это время в больницы и поликлиники региона трудоустроились почти 900 медиков, в том числе почти 290 — за этот год. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, по условиям программы, за трудоустройство врача медработник может получить премию до 50 тыс. рублей, а за привлечение фельдшера или медсестры — до 25 тыс. рублей. При этом премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый 50% при трудоустройстве, и второй 50% — после трех месяцев работы.

Подчеркнем, что программа «Приведи друга» — не единственная мера поддержки медицинских работников в регионе. Также работают программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие.