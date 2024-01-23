Врачи МОДКТОБ за год провели почти 800 высокотехнологичных операций

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы за прошлый год провели 798 операций в рамках программы высокотехнологичной медпомощи. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель почти в полтора раза превышает результат за 2022 год.

Как напомнили в учреждении, право на получение высокотехнологичной медпомощи имеют все граждане России при наличии медицинских показаний. Получить направление можно в консультативно-диагностической поликлинике больницы после обследования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в начале лета в Красногорске откроется Детский клинический центр имени Леонида Рошаля.