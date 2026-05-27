Почти вдвое меньше выбросов и очистка рек: как Челябинская область стала экологическим примером для страны

Еще несколько лет назад при упоминании Челябинска первым делом всплывали ассоциации с грязным воздухом. Сегодня эта тема ушла на второй план — и не потому, что о ней забыли, а потому что регион добился впечатляющих перемен. Именно с решения экологических проблем начал свою работу губернатор Алексей Текслер, и системный подход, жесткий контроль и личное участие главы региона сегодня позволяют не просто фиксировать улучшения, но и гордиться результатами, передает chel.mk.ru .

Свой опыт Челябинская область по традиции представила на V Открытом форуме по вопросам экологии и сохранению водных объектов, который собрал на площадке Южно-Уральского государственного университета более 700 экспертов — ученых, общественников, представителей власти и промышленников из Москвы, Липецкой, Свердловской, Курганской областей, Пермского края и других регионов страны.

Как отметил в своем выступлении Алексей Текслер, на форуме обсуждаются темы экологической безопасности, сохранения природных ресурсов и формирования экологической культуры. Он подчеркнул, что эти направления обозначены президентом России в числе ключевых и детально раскрыты в национальном проекте «Экологическое благополучие», который стал преемником нацпроекта «Экология». Челябинская область, по его словам, оказалась одним из самых деятельных участников обоих проектов и уже добилась значительных результатов.

Что сделано для воздуха

Регион реализует множество программ: «Чистый воздух», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая страна», «Экономика замкнутого цикла» и «Чистая вода». Благодаря этому рекультивированы главные загрязнители Челябинска и Магнитогорска — городские свалки. Серьезная работа проведена и с промышленными предприятиями. Компания «Форвард-Энерго» перевела все свои котельные Челябинска на газ, РМК рекультивировала Коркинский угольный разрез, Челябинский электрометаллургический завод закрыл вредное электродное производство. Проекты по строительству и реконструкции газоочисток реализовали на «Мечеле», Челябинском цинковом заводе, заводе «Техно» и других. На ММК построили аглофабрику, модернизировали коксохимическое производство и создали современные системы газоочистки.

Параллельно развивается тема обращения с твердыми бытовыми отходами, стремительно сокращается число несанкционированных свалок, старый общественный транспорт заменяется экологичным, а система экомониторинга сегодня насчитывает 40 постов контроля за состоянием воздуха в крупных городах.

Что сделано для воды

Ключевым направлением работы южноуральских властей является и восстановление водных объектов. В Карабаше построен обводной канал для отвода чистого стока реки Сак-Элга от территорий, где хранятся отходы металлургического производства, и дамба для перехвата загрязненных остатков. Вода в образованном водохранилище заросла камышом и рогозой, которые поглощают вредные вещества и очищают воду, поступающую в Аргазинское водохранилище — питьевой источник Челябинска.

Эксперты также предложили решение для очистки Шершней от сине-зеленых водорослей, источника тины и неприятного запаха. Если запустить в водоем некоторые виды рыб, они будут активно питаться этими растениями. Как рассказал изданию «Южноуральская панорама» доктор биологических наук, проректор по науке ЮУрГГПУ Сергей Лихачев, Шершневское и Аргазинское водохранилища могут обеспечивать 1,5 миллиона жителей, однако дополнительных подземных источников недостаточно, особенно в засушливое время. Он напомнил, что губернатор Алексей Текслер принял участие в пуске Долгобродского канала, проложенного от реки Уфы до Аргазинского водохранилища, который позволит пополнять питьевую чашу Челябинска и обеспечить его надежное водоснабжение.

Но самым сложным проектом остается очистка реки Миасс в черте областного центра. Работы ведутся уже несколько лет и продлятся до 2028 года. Всего планируется поднять со дна порядка 7,5 миллиона кубометров ила. Гостям форума на выездной сессии продемонстрировали современные технологии: анализ состояния речного дна ведется с помощью нейросетей, а затем подключается уникальное оборудование, извлекающее растительность и иловые отложения.

Выставка как доказательство

Те, кто хочет воочию убедиться в переменах, могут посетить специальную фотовыставку на пешеходной Кировке в Челябинске, которая будет работать до 20 июня. На стендах представлены моменты реализации экологических мероприятий на Магнитогорском и Челябинском металлургических комбинатах, ЧЭМК, трубопрокатном и цинковом заводах, а также на заводе «Минплита». Все эти предприятия — активные участники нацпроекта «Чистый воздух», и благодаря их усилиям объем валовых выбросов снизился почти на 49 процентов по сравнению с 2017 годом.

Как пояснил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, все данные проходят проверку в Росприроднадзоре, подключается природоохранная прокуратура, и каждая цифра верифицируется, превращаясь в реальные положительные изменения для жителей. Генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Вячеслав Попков со своей стороны подчеркнул, что имеющиеся у предприятия экологические успехи воспринимаются не как великое достижение, а как обязательство перед обществом и каждодневная работа, а выставка выполняет просветительскую миссию, показывая людям, что реально делается для экологической безопасности региона.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что останавливаться на достигнутом область не собирается. Он отметил, что главным критерием оценки всей работы является мнение самих жителей, и власти продолжат активно собирать обратную связь, проводить опросы, а не только анализировать статистическую информацию от предприятий.