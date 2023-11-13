Почти восемь тысяч неиспользуемых объектов недвижимости выявили в Подмосковья для восстановления под бизнес

За полгода в Подмосковье выявили 7,6 тысячи неиспользуемых объектов недвижимости, которые планируют восстановить под бизнес, сообщили в областном Минимуществе. Работы по самообследованию муниципального имущества проходят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Важно продолжить эту работу, в постоянном режиме контролировать состояние имущества путем самообследования и ни в коем случае не сносить, а передавать бизнесу для восстановления и последующего развития», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

В министерстве уточнили, что в целях увеличения доходов в области планируют вовлечь в оборот не менее 15% неиспользуемого имущества, которое было выявлено в рамках самообследования. Министр также отметила, что в этом году в бюджет городских округов от продажи и аренды недвижимости поступило 19,6 миллиарда рублей, что на 3,1 миллиарда рублей больше прошлогоднего показателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.