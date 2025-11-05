Почти все российские операторы связи планируют поднять тарифы на 5–10%

Российские телеком-операторы планируют повысить тарифы на услуги связи в 2026 году. По данным опроса Telecom Daily, повышение затронет мобильную связь, интернет и телевидение, передает Газета.ру .

Около 48% компаний намерены увеличить цены на 5–10%, а 16% рассматривают рост тарифов более чем на 10%. Наибольшее повышение ожидается по комплексным пакетам услуг, аренде защищенных каналов для бизнеса и сервисам безопасного доступа.

Партнер департамента финансового консультирования ДРТ Антон Шульга пояснил, что рост цен связан с инфляцией затрат, ограниченным доступом к технологиям и логистическими сложностями при развитии сетей.

В 2025 году абонентская плата за пакет сотовой связи уже увеличилась на 17,3% по данным Росстата. Федеральная антимонопольная служба следит за экономической обоснованностью повышения тарифов на социально значимые услуги связи.

