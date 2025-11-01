«Пришла с фаллоимитатором на развод»: россиянка шокировала суд трехголовой секс-игрушкой

В Уфе произошел необычный инцидент во время судебного заседания по бракоразводному процессу, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Россиянка попыталась пронести в здание суда трехголовый фаллоимитатор, который был обнаружен службой безопасности при проведении планового досмотра.

После обнаружения интимного предмета женщина добровольно передала его сотрудникам охраны и была допущена в зал судебных заседаний в сопровождении судебного пристава.

По окончании процесса секс-игрушку вернули владелице без составления каких-либо официальных документов.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга устроил дебош, чтобы провести день рождения в полиции. 50-летнему россиянину назначили 15 суток административного ареста.