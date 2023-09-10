Под Брянском в небе сбит запущенный со стороны Украины беспилотник

Минобороны России проинформировало об уничтожении украинского дрона над Брянской областью рано утром в воскресенье, 10 сентября.

Как пояснили в оборонном ведомстве, Киев готовил очередную атаку а российские объекты инфраструктуры в российском регионе. Система ПВО сработала четко и слаженно.

«Десятого сентября около 08.30... пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких разрушений на земле не зафиксировано, пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.