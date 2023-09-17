Под Челябинском пенсионерка пошла по грибы, а попала в реанимацию после укуса гадюки
Фото: [© РИА Новости / Александр Вильф]
Инцидент произошел в населенном пункте Кыштым в Челябинской области. Пожилая женщина отправилась в лес набрать грибов. Она не заметила затаившуюся в кустах гадюку и получила укус земноводного.
Как пишет газета «Кыштымский рабочий», пенсионерка сразу же отправилась в больницу. При этом, она чуть не потеряла сознание. Медики ввели пациентке специальную сыворотка, но оперативно справится с ядом гадюки не получилось.
«64-летняя жительницы Кыштыма собирала грибы в районе поселка Тайгинка. Женщина не заметила гадюку, и та впилась ей в руку», — приводится в материале.
В настоящее время пенсионерка находится в реанимации. Врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильно-тяжелое.
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