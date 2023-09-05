Жителям Подмосковья рассказали о самом недооцененном съедобном грибе

В лесах Подмосковья можно найти порядка 450 видов съедобных грибов, сообщили в областном Комлесхозе. Чаще всего жители региона собирают белые грибы, подосиновики, лисички, маслята и опята.

«А многие съедобные грибы совсем недооценены. Один из таких — ежовик желтый», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.

В комитете уточнили, что эти грибы похожи на лисички, их можно найти в разреженных хвойно-лиственных лесах с середины лета. Отличительным признаком является то, что вместо пластинок снизу шляпки гриба расположены мягкие шипы.